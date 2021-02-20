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宮島工業高の志願者数訂正 広島県教委
2021/2/20 13:30
広島県教委は１９日、１８日に発表した公立高の一般入試（選抜II）の志願状況で、宮島工業高（廿日市市）について誤りがあったと明らかにした。
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