カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜４４＞

代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。



「ボディコン」の「コン」って、どういう意味？

大昔、体に密着する素材を使ってボディー・ラインを強調している服のことを「ボディコン」と言いました。このボディコンという言葉は和製英語で、もともと「body(体)をconscious(意識している)」ということから生まれたものです。

【ＱＵＩＣＫ ＱＵＩＺ】 (1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。 (1) （ ） a meeting

(2) a local （ ）

(3) （ ） of my responsibility

(4) （ ） life

(5) the desk （ ） the window

窓際の机 会合を手配する 快適な暮らし 責任を自覚して 地方選挙 【a】election【b】arrange【c】by【d】conscious【e】comfortable

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