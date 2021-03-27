学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜４４＞
2021/3/27 20:13
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「ボディコン」の「コン」って、どういう意味？
大昔、体に密着する素材を使ってボディー・ラインを強調している服のことを「ボディコン」と言いました。このボディコンという言葉は和製英語で、もともと「body(体)をconscious(意識している)」ということから生まれたものです。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） a meeting
(2) a local （ ）
(3) （ ） of my responsibility
(4) （ ） life
(5) the desk （ ） the window
|【a】election【b】arrange【c】by【d】conscious【e】comfortable
（ここまで 373文字/記事全文 815文字）
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