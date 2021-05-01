学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜４９＞
2021/5/1 20:34
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
―ｉｎｇか、―ｅｄか、それが問題だ
「エキサイトしている」を英語にするとｅｘｃｉｔｉｎｇになるのでしょうか？ 答えはＮＯです。感情を表す動詞を―ｉｎｇ形や―ｅｄ形で用いる場合には、動詞の意味を正確に把握したうえで形を決める必要があります。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1)（ ） him to dinner
(2) a music （ ）
(3) an （ ） game
(4) an （ ） crowd
(5) all （ ） the world
|【a】festival【b】over【c】invite【d】exciting【e】excited
（ここまで 375文字/記事全文 925文字）
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