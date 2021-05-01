学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜４９＞

2021/5/1 20:34

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

―ｉｎｇか、―ｅｄか、それが問題だ


　「エキサイトしている」を英語にするとｅｘｃｉｔｉｎｇになるのでしょうか？　答えはＮＯです。感情を表す動詞を―ｉｎｇ形や―ｅｄ形で用いる場合には、動詞の意味を正確に把握したうえで形を決める必要があります。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1)（　　　） him to dinner
(2) a music （　　　）
(3) an （　　　） game
(4) an （　　　） crowd
(5) all （　　　） the world
  • 世界中に
  • ワクワクする試合
  • 興奮している群衆
  • 彼を食事に招待する
  • 音楽祭
    • 【a】festival【b】over【c】invite【d】exciting【e】excited

    （ここまで 375文字/記事全文 925文字）

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