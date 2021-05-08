学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５０＞
2021/5/8 21:06
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「着る」と「着ている」は違うんです！
多くの人が混乱するのが英語の「着る」と「着ている」の区別です。「歌う(sing)」と「歌っている(singing)」の区別と違って、「着ている」は「着る」の進行形ではありません。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） on a sweater
(2) （ ） a sweater
(3) dislike （ ）
(4) （ ） of the dark
(5) （ ） lunch
|【a】over【b】afraid【c】put【d】wear【e】vegetables
（ここまで 353文字/記事全文 875文字）
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