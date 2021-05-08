カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５０＞

代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

「着る」と「着ている」は違うんです！

多くの人が混乱するのが英語の「着る」と「着ている」の区別です。「歌う(sing)」と「歌っている(singing)」の区別と違って、「着ている」は「着る」の進行形ではありません。

【ＱＵＩＣＫ ＱＵＩＺ】 (1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。 (1) （ ） on a sweater

(2) （ ） a sweater

(3) dislike （ ）

(4) （ ） of the dark

(5) （ ） lunch

野菜が嫌い 昼食を食べながら 暗がりを恐れる セーターを着ている セーターを着る 【a】over【b】afraid【c】put【d】wear【e】vegetables

（ここまで

353

文字/記事全文

875

文字）