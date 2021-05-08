学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５０＞

2021/5/8 21:06

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

「着る」と「着ている」は違うんです！


　多くの人が混乱するのが英語の「着る」と「着ている」の区別です。「歌う(sing)」と「歌っている(singing)」の区別と違って、「着ている」は「着る」の進行形ではありません。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） on a sweater
(2) （　　　） a sweater
(3) dislike （　　　）
(4) （　　　） of the dark
(5) （　　　） lunch
  • 野菜が嫌い
  • 昼食を食べながら
  • 暗がりを恐れる
  • セーターを着ている
  • セーターを着る
    • 【a】over【b】afraid【c】put【d】wear【e】vegetables

    （ここまで 353文字/記事全文 875文字）

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