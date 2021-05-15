カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５１＞

代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。



「人に物を〜する」動詞をマスターしよう

「人に物を〜する」という動詞は“動詞+人+物”の語順で用いることができます。その代表格がgive(与える)です。今回はgiveの仲間の動詞たちをマスターしましょう。



【ＱＵＩＣＫ ＱＵＩＺ】 (1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。 (1) （ ） her flowers

(2) （ ） him money

(3) work on a （ ）

(4) （ ） play

(5) （ ） the weekend

週末に 農場で働く 彼に金を貸す 彼女に花を送る 正々堂々のプレー 【a】over【b】fair【c】lend【d】farm【e】send

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