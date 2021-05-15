学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５１＞
2021/5/15 20:41
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「人に物を〜する」動詞をマスターしよう
「人に物を〜する」という動詞は“動詞+人+物”の語順で用いることができます。その代表格がgive(与える)です。今回はgiveの仲間の動詞たちをマスターしましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） her flowers
(2) （ ） him money
(3) work on a （ ）
(4) （ ） play
(5) （ ） the weekend
|【a】over【b】fair【c】lend【d】farm【e】send
（ここまで 343文字/記事全文 945文字）
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