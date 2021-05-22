学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５２＞

2021/5/22 20:54

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

二つの「違う」の「違い」を知ろう！


「違った」と「間違った」では「間」という文字があるかないかで意味がずいぶん「違って」きます。今回はdifferentとwrongの「違い」について、正しい知識を身につけましょう。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） a new President
(2) a school （　　　）
(3) a （　　　） address
(4) look （　　　）
(5) The meeting is （　　　）.
  • 間違った住所
  • 違って見える
  • 新しい大統領を選ぶ
  • 会議は終わった
  • 学校の行事
    • 【a】event【b】over【c】choose【d】different【e】wrong

    （ここまで 349文字/記事全文 848文字）

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