学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５２＞
2021/5/22 20:54
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
二つの「違う」の「違い」を知ろう！
「違った」と「間違った」では「間」という文字があるかないかで意味がずいぶん「違って」きます。今回はdifferentとwrongの「違い」について、正しい知識を身につけましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） a new President
(2) a school （ ）
(3) a （ ） address
(4) look （ ）
(5) The meeting is （ ）.
|【a】event【b】over【c】choose【d】different【e】wrong
（ここまで 349文字/記事全文 848文字）
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