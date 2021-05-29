学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５３＞

2021/5/29 20:15

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

「用意ができる」と「意欲」が出ます


　アーティストが観客に向かって叫ぶ「アーユーレディー?」はコンサートの定番ですが、意味はもちろん「用意できてる?」です。実はこのレディー、「用意できてる」だけでなく「意欲満々」の意味もあるんです。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） a prize
(2) the beauty of （　　　）
(3) （　　　） to go to school
(4) （　　　） of winning
(5) children （　　　） five
  • 学校へ行く用意ができて
  • 勝利を確信している
  • ５歳未満の子供
  • 賞を受ける
  • 自然の美しさ
    • 【a】under【b】sure【c】ready【d】receive【e】nature

    （ここまで 375文字/記事全文 944文字）

    会員限定の記事です
    • 無料登録して続きを読む
    • ログインする
    • 次の記事へ

     あなたにおすすめの記事

    英語力アップの最新記事
    一覧