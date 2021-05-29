学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５３＞
2021/5/29 20:15
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「用意ができる」と「意欲」が出ます
アーティストが観客に向かって叫ぶ「アーユーレディー?」はコンサートの定番ですが、意味はもちろん「用意できてる?」です。実はこのレディー、「用意できてる」だけでなく「意欲満々」の意味もあるんです。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） a prize
(2) the beauty of （ ）
(3) （ ） to go to school
(4) （ ） of winning
(5) children （ ） five
|【a】under【b】sure【c】ready【d】receive【e】nature
（ここまで 375文字/記事全文 944文字）
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