学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５４＞

2021/6/5 21:09

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

failは「失敗する」とは限りません！


　success(成功)とfailure(失敗)は比較的多くの人が知っている単語ですが、failureのもとになっている動詞failの意味を正確に把握している人は意外に少ないようです。「失敗する」だけではないんですよ。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） to hear
(2) （　　　） a proposal
(3) （　　　） for learning
(4) an （　　　） role
(5) （　　　） this condition
  • 学習能力
  • 積極的な役割
  • 申し出を断る
  • この条件で
  • 聞き逃す
    • 【a】under【b】refuse【c】fail【d】active【e】capacity

    （ここまで 344文字/記事全文 378文字）

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