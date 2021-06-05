カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５４＞

代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

failは「失敗する」とは限りません！

success(成功)とfailure(失敗)は比較的多くの人が知っている単語ですが、failureのもとになっている動詞failの意味を正確に把握している人は意外に少ないようです。「失敗する」だけではないんですよ。

【ＱＵＩＣＫ ＱＵＩＺ】 (1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。 (1) （ ） to hear

(2) （ ） a proposal

(3) （ ） for learning

(4) an （ ） role

(5) （ ） this condition

学習能力 積極的な役割 申し出を断る この条件で 聞き逃す 【a】under【b】refuse【c】fail【d】active【e】capacity

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