学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５４＞
2021/6/5 21:09
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
failは「失敗する」とは限りません！
success(成功)とfailure(失敗)は比較的多くの人が知っている単語ですが、failureのもとになっている動詞failの意味を正確に把握している人は意外に少ないようです。「失敗する」だけではないんですよ。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） to hear
(2) （ ） a proposal
(3) （ ） for learning
(4) an （ ） role
(5) （ ） this condition
|【a】under【b】refuse【c】fail【d】active【e】capacity
（ここまで 344文字/記事全文 378文字）
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