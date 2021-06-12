学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５５＞

2021/6/12 20:35

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

キャプテンはチームの「頭」です！


英語のcapt、capitという語源は「頭」という意味を持ち、チームの「頭」(=キャプテン)、船の「頭」(=船長)、部隊の「頭」(=大尉)、国の「頭」(=首都)など、幅広く用いられています。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） trouble
(2) the （　　　） of the team
(3) the （　　　） of Japan
(4) a （　　　） lawyer
(5) （　　　） control
  • 抜け目のない弁護士
  • 日本の首都
  • 騒ぎを予期する
  • 制御されて
  • チームのキャプテン
    • 【a】capital【b】captain【c】under【d】clever【e】expect

    （ここまで 349文字/記事全文 915文字）

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