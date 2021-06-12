学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５５＞
2021/6/12 20:35
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
キャプテンはチームの「頭」です！
英語のcapt、capitという語源は「頭」という意味を持ち、チームの「頭」(=キャプテン)、船の「頭」(=船長)、部隊の「頭」(=大尉)、国の「頭」(=首都)など、幅広く用いられています。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） trouble
(2) the （ ） of the team
(3) the （ ） of Japan
(4) a （ ） lawyer
(5) （ ） control
|【a】capital【b】captain【c】under【d】clever【e】expect
（ここまで 349文字/記事全文 915文字）
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