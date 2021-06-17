仮移転後、３小の再編を検討 土堂など、尾道市教委が方針

校舎の耐震性に問題があり仮移転を進める尾道市中心部の土堂、長江、久保小の再編を含めた今後の在り方を巡り、市教委の佐藤昌弘教育長は１６日の市議会一般質問で、全３校の仮移転が完了する９月以降に検討し保護者や地域住民に提案する方針を示した。

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