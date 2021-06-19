学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５６＞
2021/6/19 20:16
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
２つの「間」の違いをマスターしよう！
英語で「〜の間に」を表す前置詞には betweenとamongの2つがあります。今回はこの2つの「間」の違いを、語源や応用的な使い方も含めて勉強しましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） his talent
(2) a small（ ）
(3) a （ ） child
(4) （ ） the kids
(5) （ ） his parents
|【a】plant【b】sick【c】among【d】between【e】admire
（ここまで 340文字/記事全文 934文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
英語力アップの最新記事
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５６＞ (6/19)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５５＞ (6/12)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５４＞ (6/5)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５３＞ (5/29)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５２＞ (5/22)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...