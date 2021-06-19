カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５６＞

代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。



２つの「間」の違いをマスターしよう！

英語で「〜の間に」を表す前置詞には betweenとamongの2つがあります。今回はこの2つの「間」の違いを、語源や応用的な使い方も含めて勉強しましょう。

【ＱＵＩＣＫ ＱＵＩＺ】 (1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。 (1) （ ） his talent

(2) a small（ ）

(3) a （ ） child

(4) （ ） the kids

(5) （ ） his parents

小さな植物 子どもたちに囲まれて 両親の間に 彼の才能を称賛する 病気の子ども 【a】plant【b】sick【c】among【d】between【e】admire

（ここまで

340

文字/記事全文

934

文字）