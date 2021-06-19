学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５６＞

2021/6/19 20:16

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

２つの「間」の違いをマスターしよう！


英語で「〜の間に」を表す前置詞には betweenとamongの2つがあります。今回はこの2つの「間」の違いを、語源や応用的な使い方も含めて勉強しましょう。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） his talent
(2) a small（　　　）
(3) a （　　　） child
(4) （　　　） the kids
(5) （　　　） his parents
  • 小さな植物
  • 子どもたちに囲まれて
  • 両親の間に
  • 彼の才能を称賛する
  • 病気の子ども
    • 【a】plant【b】sick【c】among【d】between【e】admire

    （ここまで 340文字/記事全文 934文字）

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