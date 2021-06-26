学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５７＞

2021/6/26 21:06

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

多義語は語源でマスターしよう！


　subjectという単語の語源はsub(下に)ject(投げる)で「(君主の足下に投げ出された)臣民」「支配下にある」から、かなり意味の幅が広がっています。単語のルーツ(語源)を知ることで丸暗記の負担が減ります。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） to go
(2) change the（　　　）
(3) a shoe（　　　）
(4) （　　　） advice
(5) （　　　） you and me
  • 話題を変える
  • ここだけの話だけど
  • 有益な助言
  • 行くことに決める
  • 靴屋
    • 【a】between【b】useful【c】subject【d】store【e】decide

    （ここまで 354文字/記事全文 915文字）

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