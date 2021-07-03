学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５８＞
2021/7/3 21:44
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
イディオムを観察しよう！
イディオムだからといって即「丸暗記」の対象にする必要はありません。ひとつひとつの単語をじっくり観察することで全体像が見えてくることがあります。「時代遅れの」という意味で用いられるout of dateもそのひとつです。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） a pirate
(2) （ ） him
(3) out of（ ）
(4) a（ ） day
(5) （ ） 100 people
|【a】upset【b】whole【c】arrest【d】around【e】date
（ここまで 365文字/記事全文 953文字）
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