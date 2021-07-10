学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５９＞
2021/7/10 21:03
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
因果関係を示す表現をマスターしよう！
論理関係の中でも「原因」と「結果」の間に成り立つ因果関係はとても重要なものです。今回は因果関係を示す二つの言葉、「原因」「〜の原因となる」という意味のcauseと「結果」「結果として生じる」のresultの用法をマスターしましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） trouble
(2) （ ） newspapers
(3) as a （ ）
(4) a （ ） story
(5) （ ） midnight
|【a】funny【b】around【c】result【d】cause【e】deliver
（ここまで 367文字/記事全文 388文字）
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