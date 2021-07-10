学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜５９＞

2021/7/10 21:03

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

因果関係を示す表現をマスターしよう！


　論理関係の中でも「原因」と「結果」の間に成り立つ因果関係はとても重要なものです。今回は因果関係を示す二つの言葉、「原因」「〜の原因となる」という意味のcauseと「結果」「結果として生じる」のresultの用法をマスターしましょう。

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） trouble
(2) （　　　） newspapers
(3) as a （　　　）
(4) a （　　　） story
(5) （　　　） midnight
  • 真夜中ごろに
  • おもしろい話
  • 面倒を引き起こす
  • 新聞を配達する
  • その結果
    • 【a】funny【b】around【c】result【d】cause【e】deliver

    （ここまで 367文字/記事全文 388文字）

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