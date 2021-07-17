学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６０＞

2021/7/17 20:58

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

stealとrobの違いをマスターしよう！


動詞stealとrobの違いは、お分かりでしょうか? stealは「盗む」、robは「奪う」という日本語訳の違いだけでとらえるのは不十分。実はこの二つの動詞、後ろに置く名詞(文法用語で目的語と言います)が全然違うんです。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） money
(2) （　　　） a bank
(3) hold a（　　　）
(4) （　　　） injured
(5) （　　　） the corner
  • 銀行強盗をする
  • ひどく重傷を負った
  • 祝賀会を開く
  • 角を曲がって
  • 金を盗む
    • 【a】badly【b】steal【c】rob【d】around【e】celebration

    （ここまで 359文字/記事全文 853文字）

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