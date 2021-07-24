学力アップなび

カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６１＞

2021/7/24 20:31

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

形容詞を作ってみよう！


「子どもっぽい」「嘘(うそ)っぽい」に見られる「〜ぽい」という接尾辞は「子ども」や「嘘」という言葉を形容詞に変える働きをしています。英語にもこれと同じ働きをする言葉があります。今回は形容詞を作る接尾辞“-y'について学びましょう。

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） a doctor
(2) a living （　　　）
(3) （　　　） sky
(4) an （　　　） husband
(5) talk （　　　） him
  • 生きた伝説
  • 曇り空
  • 理想的な夫
  • 彼について話す
  • 医者にみてもらう
    • 【a】about【b】ideal【c】consult【d】cloudy【e】legend

    （ここまで 361文字/記事全文 915文字）

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