学力アップなび
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６２＞
2021/7/31 20:11
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「外に」「押す」のが「表現」です！
頭の中で考えていることを外(ex)に押し(press)出すのが「表現」で、心の中の気持ちが顔の表面に押し出されたものが表情です。英語では「表現」と「表情」は同じ言葉になります。
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