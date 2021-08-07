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「pick up」と「ピックアップ」は違います カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６３＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「ピックアップ」はpick upではありません
いまや日常の一部になっているカタカナ英語ですが、そのまま英語にして使うと間違った用法になるものがあるので注意しましょう。「選ぶ」という意味の「ピックアップ」もその一つです。英語のpick upには「選ぶ」という意味はありません。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） out the clothes
(2) win the （ ）
(3) break a （ ）
(4) （ ） average
(5) bring （ ） a change
|【a】race【b】rule【c】pick【d】about【e】national
（ここまで 362文字/記事全文 862文字）
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