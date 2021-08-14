学力アップなび

cooperateのco(コ)は「コラボ」の(コ)!　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６４＞

2021/8/14 20:31

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

「協力する」という意味の動詞cooperateの語源は、最近よく耳にする「コラボ」の元になっている英語collaborateと同じ。その心はwork together(一緒に働く→協力する)です。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） with my sisters
(2) a travel（　　　）
(3) （　　　）exercise
(4) treat all people（　　　）
(5) （　　　）average
  • 平均を上回って
  • すべての人々を平等に扱う
  • 妹と協力する
  • 旅行業者
  • 定期的な運動
    • 【a】alike【b】above【c】agent【d】cooperate【e】regular

    （ここまで 322文字/記事全文 822文字）

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