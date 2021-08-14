学力アップなび
cooperateのco(コ)は「コラボ」の(コ)! カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６４＞
2021/8/14 20:31
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「協力する」という意味の動詞cooperateの語源は、最近よく耳にする「コラボ」の元になっている英語collaborateと同じ。その心はwork together(一緒に働く→協力する)です。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） with my sisters
(2) a travel（ ）
(3) （ ）exercise
(4) treat all people（ ）
(5) （ ）average
|【a】alike【b】above【c】agent【d】cooperate【e】regular
（ここまで 322文字/記事全文 822文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
英語力アップの最新記事
-
cooperateのco(コ)は「コラボ」の(コ)! カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６４＞ (8/14)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
「pick up」と「ピックアップ」は違います カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６３＞ (8/7)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６２＞ (7/31)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６１＞ (7/24)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...
-
カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６０＞ (7/17)
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ...