学力アップなび

economicとeconomicalの違いは?　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６５＞

2021/8/21 21:19

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

economy(経済)という名詞から派生する形容詞にはeconomicとeconomicalの2種類があり、区別が必要です。このように紛らわしい形容詞を学ぶには、実際の用例を通じてマスターするのがもっとも効果的です。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） myself
(2) bad （　　　）
(3) （　　　） growth
(4) （　　　） with money
(5) （　　　） lying
  • 経済成長
  • 金銭を節約する
  • うそをつくようなことはしない
  • 身を守る
  • 役に立たない助言
    • 【a】advice【b】above【c】defend【d】economic【e】economical

    （ここまで 341文字/記事全文 842文字）

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