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economicとeconomicalの違いは? カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６５＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
economy(経済)という名詞から派生する形容詞にはeconomicとeconomicalの2種類があり、区別が必要です。このように紛らわしい形容詞を学ぶには、実際の用例を通じてマスターするのがもっとも効果的です。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） myself
(2) bad （ ）
(3) （ ） growth
(4) （ ） with money
(5) （ ） lying
|【a】advice【b】above【c】defend【d】economic【e】economical
（ここまで 341文字/記事全文 842文字）
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