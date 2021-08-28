学力アップなび
「desert」アクセントで異なる意味 カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６６＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
同じ「はし」という言葉でも、「箸」の場合は「は」を高く(強く)発音し、「橋」は「し」の方を高く発音します。英語にもこのような組み合わせは数多くあります。今回はアクセントの違いで意味が異なる単語について学びましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） food
(2) camels in the （ ）
(3) take （ ）
(4) （ ） sunlight
(5) （ ） the river
|【a】notes【b】bright【c】beyond【d】serve【e】desert
（ここまで 357文字/記事全文 920文字）
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