学力アップなび
poorは「貧しい」だけではありません カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６７＞
2021/9/4 20:42
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
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