cleanとclearの違いをclearにしよう　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６９＞

代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

cleanとclearは、それぞれ「クリーン」「クリア」とカタカナ語としても定着しているにもかかわらず、両者の違いを言葉で説明できる人は意外と少ないようです。今回はこの二つの単語の違いを「クリア」にしましょう。





【ＱＵＩＣＫ ＱＵＩＺ】 (1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。 (1) （ ） garbage

(2) speech （ ）

(3) a （ ） towel

(4) a （ ） sky

(5) Are you （ ） ?

清潔なタオル もう終わった？ スピーチコンテスト ゴミを集める 晴れた空 【a】through【b】collect【c】contest【d】clean【e】clear

（ここまで

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