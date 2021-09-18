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cleanとclearの違いをclearにしよう カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜６９＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
cleanとclearは、それぞれ「クリーン」「クリア」とカタカナ語としても定着しているにもかかわらず、両者の違いを言葉で説明できる人は意外と少ないようです。今回はこの二つの単語の違いを「クリア」にしましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） garbage
(2) speech （ ）
(3) a （ ） towel
(4) a （ ） sky
(5) Are you （ ） ?
|【a】through【b】collect【c】contest【d】clean【e】clear
（ここまで 352文字/記事全文 900文字）
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