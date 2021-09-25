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ディクショナリーは「字引く書なり」？ カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜７０＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
昭和の時代には英単語を語呂合わせで覚えることが流行しました。辞書(dictionary)は「字引く書なり、ディクショナリー」というように。それもなかなか楽しいのですが、令和の時代には語源を用いた英単語学習をオススメしたいと思います。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1) （ ） the future
(2) use a（ ）
(3) a lost（ ）
(4) a（ ）guest
(5) （ ）Europe
|【a】special【b】kitten【c】dictionary【d】throughout【e】predict
（ここまで 360文字/記事全文 865文字）
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