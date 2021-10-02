学力アップなび

「数えるか」「数えないか」それが問題だ　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜７１＞

2021/10/2 21:00

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

　英語の文法には「可算(数えられる)名詞」「不可算(数えられない)名詞」という概念があって、名詞の使い方が微妙に異なります。「情報」「助言」「家具」など「えっ、数えられないの?」と思うような名詞が「不可算名詞」とされているので、注意が必要です。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1) （　　　） college
(2) useful （　　　）
(3) back （　　　）
(4) in （　　　） places
(5) fight （　　　） the enemy
  • 背中の痛み
  • 役に立つ情報
  • 敵と戦う
  • 大学に通う
  • 公の場で
    • 【a】pain【b】against【c】attend【d】public【e】information

    （ここまで 365文字/記事全文 838文字）

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