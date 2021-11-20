学力アップなび
latelyは「遅く」ではありません カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜７８＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
前々回登場したhardとhardly同様、lateとlatelyの関係も複雑です。latelyを見て、late(遅い)に―lyがついた、「遅く」という意味の副詞だと思ったらカン違い、この言葉には意外な意味があるんです。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1)（ ） about the noise
(2)（ ） the telephone
(3) a short （ ）
(4) I've been busy （ ）
(5)（ ） other nations
|【a】lately【b】complain【c】invent【d】behind【e】description
（ここまで 335文字/記事全文 861文字）
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