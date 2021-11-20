学力アップなび

latelyは「遅く」ではありません　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜７８＞

2021/11/20 20:30

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

前々回登場したhardとhardly同様、lateとlatelyの関係も複雑です。latelyを見て、late(遅い)に―lyがついた、「遅く」という意味の副詞だと思ったらカン違い、この言葉には意外な意味があるんです。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1)（　　　） about the noise
(2)（　　　） the telephone
(3) a short （　　　）
(4) I've been busy （　　　）
(5)（　　　） other nations
  • 他国に後れを取って
  • 最近忙しい
  • 騒音について苦情を言う
  • 短い説明
  • 電話を発明する
    • 【a】lately【b】complain【c】invent【d】behind【e】description

    （ここまで 335文字/記事全文 861文字）

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