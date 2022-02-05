fashionはファッションだけではありません　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜８７＞

代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

「ファッションチェック」と言えば「人が身につけている物をチェックする」という意味になるように、「ファッション=服装」ととらえている人が多いのですが、英語のfashionの意味は「流行、はやり」です。今回はfashionの使い方を学びましょう。



【ＱＵＩＣＫ ＱＵＩＺ】 (1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。 (1)（ ） to the finals

(2) the latest （ ）

(3)（ ） time

(4)（ ） gold

(5) run （ ） from home

家出する 貴重な時間 最新の流行 決勝に進む 純金 【a】pure【b】precious【c】away【d】fashion【e】advance

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