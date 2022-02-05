学力アップなび
fashionはファッションだけではありません カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜８７＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
「ファッションチェック」と言えば「人が身につけている物をチェックする」という意味になるように、「ファッション=服装」ととらえている人が多いのですが、英語のfashionの意味は「流行、はやり」です。今回はfashionの使い方を学びましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1)（ ） to the finals
(2) the latest （ ）
(3)（ ） time
(4)（ ） gold
(5) run （ ） from home
|【a】pure【b】precious【c】away【d】fashion【e】advance
（ここまで 352文字/記事全文 795文字）
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