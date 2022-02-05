学力アップなび

fashionはファッションだけではありません　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜８７＞

2022/2/5 20:59

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

　「ファッションチェック」と言えば「人が身につけている物をチェックする」という意味になるように、「ファッション=服装」ととらえている人が多いのですが、英語のfashionの意味は「流行、はやり」です。今回はfashionの使い方を学びましょう。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1)（　　　） to the finals
(2) the latest （　　　）
(3)（　　　） time
(4)（　　　） gold
(5) run （　　　） from home
  • 家出する
  • 貴重な時間
  • 最新の流行
  • 決勝に進む
  • 純金
    • 【a】pure【b】precious【c】away【d】fashion【e】advance

    （ここまで 352文字/記事全文 795文字）

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