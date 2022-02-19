学力アップなび

aliveとlivingを使い分けよう！　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜８９＞

2022/2/19 20:46

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

　aliveとlivingはどちらも「生きている」という意味の形容詞ですが、「生きている〜」のように名詞を修飾する場合と「〜は生きている」と述語になる場合とで使い分けが必要です。aliveとlivingの正しい使い方をマスターしましょう。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1)（　　　） him to the table
(2) make （　　　）
(3) a （　　　） matter
(4) still （　　　）
(5) get （　　　） with her
  • 進展する
  • 彼をテーブルに案内する
  • まだ生きている
  • 彼女と仲がよい
  • 微妙な問題
    • 【a】alive【b】along【c】lead【d】progress【e】delicate

    （ここまで 355文字/記事全文 933文字）

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