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aliveとlivingを使い分けよう！ カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜８９＞
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
aliveとlivingはどちらも「生きている」という意味の形容詞ですが、「生きている〜」のように名詞を修飾する場合と「〜は生きている」と述語になる場合とで使い分けが必要です。aliveとlivingの正しい使い方をマスターしましょう。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1)（ ） him to the table
(2) make （ ）
(3) a （ ） matter
(4) still （ ）
(5) get （ ） with her
|【a】alive【b】along【c】lead【d】progress【e】delicate
（ここまで 355文字/記事全文 933文字）
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