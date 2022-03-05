学力アップなび
strangerは「変なおじさん」とはかぎりません！ カリスマ講師 仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜９１＞
2022/3/5 20:41
代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。
|(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
|(1)（ ） the situation
(2) the （ ） of the school
(3) a （ ） city
(4)（ ） speaking
(5)（ ） from happy
|【a】far【b】strange【c】explain【d】character【e】generally
（ここまで 259文字/記事全文 888文字）
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