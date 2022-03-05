学力アップなび

strangerは「変なおじさん」とはかぎりません！　カリスマ講師　仲本浩喜の目指せ英単語マスター＜９１＞

2022/3/5 20:41

　代々木ゼミナールの人気英語科講師、仲本浩喜先生（広島市出身）が高校受験で重要な英単語を分かりやすく紹介します。受験に向かう中学生だけでなく、英語が苦手な高校生、やり直したい社会人、年配の方にも役立つ内容です。仲本先生の解説動画も掲載しています。ぜひ、ご活用ください。

【ＱＵＩＣＫ　ＱＵＩＺ】

(1)〜(5)の空所に【a】〜【e】までの単語を入れ、日本語と線でつなぎましょう。
(1)（　　　） the situation
(2) the （　　　） of the school
(3) a （　　　） city
(4)（　　　） speaking
(5)（　　　） from happy
  • 一般的に言って
  • 見知らぬ町
  • 決して幸せではない
  • その学校の特色
  • 状況を説明する
    • 【a】far【b】strange【c】explain【d】character【e】generally

    （ここまで 259文字/記事全文 888文字）

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