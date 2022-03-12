学力アップなび
福山・尾道・三原市の児童福祉施設の子に学用品贈る 中国新聞備後本社
2022/3/12 14:12
中国新聞備後本社は、４月に小学１年生になる福山、尾道、三原市の児童福祉施設の１２８人に学用品を贈った。福山市瀬戸町の広島県東部こども家庭センターで１１日、贈呈式があった。
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