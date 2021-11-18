入賞の皆さん（敬称略）

ジュニア新聞

【小学１、２年生】最優秀賞 なかすさつき（広島県海田町海田西小１年）◇広島市長賞 中村おり子（広島市宇品小２年）◇広島市教育委員会賞 にし田まりな（広島市山本小２年）◇中国新聞販売所連合会賞 おか村なるみ（広島県海田町海田小２年）

◇入選 川口絢子（呉市警固屋小２年）金島しんのすけ（三原市広島大付属三原小２年）三だんばたひな（福山市宜山小２年）くらしげまさき（東広島市平岩小１年）

◇佳作 上おか小夏（広島市牛田小２年）いしだはやき（広島市宇品小１年）みやのたかし（同１年）川手美来奈（広島市大町小２年）とよしまとうこ（三原市糸崎小１年）岡野心大（三原市広島大付属三原小２年）小島遥斗（同２年）本山遥香（福山市宜山小２年）藤川愛笑（三次市十日市小２年）柴田帆菜巳（庄原市粟田小２年）こばやしあらた（広島県海田町海田西小１年）御堂河内唯（同１年）むかいほのり（同１年）はま村みお（同２年）たかせれな（島根県邑南町口羽小２年）

【小学３、４年生】最優秀賞 藤井颯馬（福山市引野小３年）◇広島市長賞 中田結理（広島市瀬野小４年）◇広島県教育委員会賞 加本凛羽（東広島市高屋西小４年）◇中国新聞販売所連合会賞 藤川えみり（広島市阿戸小３年）◇ＫＤＤＩ賞 山田隼太朗（広島市広島大付属小４年）◇福屋賞 島津亘（広島市落合小４年）

◇入選 岡山昊生（広島市宇品小４年）鶴田雛（広島市牛田新町小３年）国芳渉（広島市亀山小４年）岡峰花緒（広島市広島大付属小４年）山内柊花（尾道市美木原小４年）三平佳奈（福山市瀬戸小３年）藤井優月（福山市春日小３年）黒木日南子（福山市日吉台小３年）

◇佳作 あさとうふみや（広島市観音小４年）笹谷郁仁（同４年）清水愛七（同４年）関森咲紀、山田仁瑚、村上幸希、上坂怜子（広島市中筋小４年）面家実苗（広島市春日野小３年）日笠実鈴（同４年）高橋琉偉（広島市真亀小４年）出川そうま（広島市落合小４年）石田琥二郎（広島市阿戸小３年）中野珠来（広島市広島大付属小３年）二村茉緒（同３年）矢野晴子（同３年）石田依楓（同４年）今村早希（同４年）湯浅晴（同４年）ルガレス・マーク・エリス・ロメロ（呉市和庄小４年）山根瑞生、江頭璃桜、井上桜子、有田征矢、黒川旺希郎（呉市明立小４年）佐々木凛（呉市両城小４年）松岡理実、村松朋実（同４年）豊島圭吾（三原市糸崎小４年）島谷成悟、松尾叶（三原市広島大付属三原小４年）谷聡介（同４年）江草心彩（福山市宜山小４年）大坪結愛（三次市布野小４年）矢田貝杏璃（東広島市川上小３年）倉重玲（東広島市平岩小３年）城籔さくら（同３年）桂唯那（江田島市中町小４年）河野夢夏（広島県府中町府中小３年）笠原琴実（広島県府中町府中南小４年）小崎栞奈（同４年）北原陽向（広島県府中町府中中央小４年）ほりのおとは（同４年）大田優月（光市三井小４年）高橋直生、藤原蒼彩、藤原榎茉（雲南市寺領小３年）

【小学５、６年生】最優秀賞 森本果穂（東広島市河内小６年）◇広島市長賞 日笠皓介（広島市春日野小６年）◇広島県教育委員会賞 桑原芽衣菜（広島市広島大付属小５年）◇中国新聞販売所連合会賞 宮本光太ろう（三次市田幸小５年）◇ＫＤＤＩ賞 林美咲妃（岩国市玖珂小６年）◇ＲＣＣ賞 上田陽哉（尾道市美木原小５年）

◇入選 斉藤瑞穂（広島市大芝小５年）中本結菜（福山市引野小６年）藤井優斗（福山市春日小５年）縄稚優元（福山市宜山小５年）文徳日々煌（同５年）三浦隼翔（廿日市市平良小５年）田中悠李（安芸高田市甲田小５年）古田優芽（広島県海田町海田西小５年）

◇佳作 町田蓮（広島市天満小５年）黒川虎太郎（広島市観音小６年）今田彩絢（広島市中筋小５年）折野綾香（同５年）新谷日花里（同５年）絹川陽菜（同６年）重政結香（同６年）橋本明奈（同６年）丸山好美（同６年）石田紗英花（広島市伴小６年）坂元佑成（同６年）三好奏太（同６年）面家哲大（広島市春日野小６年）縄手美月（広島市三入小５年）福岡茉紘（広島市阿戸小５年）藤川凌成（同５年）日名雫（広島市五日市中央小６年）河田涼太郎（広島市広島大付属小５年）松本那月、松島史華（呉市横路小５年）久保亜子、川畑和生、瓜生華（呉市和庄小５年）清瀬唯華（三原市糸崎小６年）岡村直賢（三原市広島大付属三原小６年）永田理人（尾道市美木原小６年）高橋結羽（福山市宜山小５年）滝川陽真里（同６年）村上陸人（福山市山南小５年）岡本芽依（同６年）北村昴（三次市田幸小６年）川上璃乃（三次市甲奴小６年）松井美心（大竹市大竹小５年）木野村咲羽（東広島市西条小５年）川端唯莉（東広島市板城小６年）倉重凛（東広島市平岩小５年）三木智葉（同６年）山本華菜（同６年）飯塚楽人（廿日市市平良小５年）大前拓海（同５年）河本瑶介（同５年）水谷夏実（同５年）横溝暁（同５年）坂手佑都（同６年）菅原龍介（同６年）藤本紗世（同６年）小沢茉莉（江田島市中町小６年）中野藍仁（広島県府中町府中南小６年）津島君佳（広島県海田町海田西小５年）豊田紗菜（同５年）上田暁斗（同６年）黒瀬小春、楠紗良（広島県坂町坂小６年）江角暁人（出雲市大社小６年）

【中学生】最優秀賞 田口詩乃（広島市広島大付属中３年）◇広島県知事賞 中島千夏（東広島市県立広島中１年）◇広島県教育委員会賞 佐々木百香（東広島市県立広島中３年）◇中国新聞販売所連合会賞 大谷果凜（呉市仁方中３年）◇福屋賞 新開美織（広島市広島大付属中３年）◇ＲＣＣ賞 田村匠（広島市広島大付属中２年）

◇入選 今村寿々（広島市広島大付属中３年）藤原伶夏（呉市仁方中１年）面迫すみれ（呉市昭和中１年）伊東瞳羽（呉市音戸中１年）立花芽那（同１年）宮本奏音（福山市千年中１年）上田夢乃（三次市県立三次中１年）俵芽吹（安芸高田市向原中１年）佐々木大輝（広島県海田町海田中１年）竹岡一青（同１年）横平幸芽（同１年）真庭乙華（広島県海田町広島国際学院中１年）

◇佳作 沢田明伸（広島市翠町中２年）吉田悠真（同２年）胡陽輝（広島市宇品中３年）大嶌月咲（同３年）砂田彩帆（同３年）角野綾香（同３年）鳥居叶夢（同３年）永井胡桃（同３年）倉田正男（広島市似島中２年）梅田真衣（広島市伴中２年）川上彩陽（同２年）川本桜（同３年）山田滉大（広島市矢野中２年）大越洋貴（広島市広島大付属中２年）常藤結愛（同２年）中津伊彩（同２年）阿木天花（同３年）入沢瑠星（同３年）梶岡泰地（同３年）神尾惺那（同３年）桑田茉奈（同３年）杉原真緒（同３年）前田隼佑（同３年）山口佳乃（同３年）有田結衣花（広島市ＡＩＣＪ中１年）鮫島瑠海愛（呉市仁方中１年）木村楓（同３年）高垣凛（同３年）三崎大輝（同３年）宮原利緒（同３年）安藤夢空（呉市白岳中３年）木下悠希（同３年）松本栞奈（同３年）尾茂田篤樹（呉市広中央中１年）森本愛子（同１年）清木芳乃果（呉市和庄中１年）河野仁美（呉市吉浦中１年）井口知哉（呉市昭和中１年）沢本佳歩（同１年）尾崎翔悟（呉市昭和北中１年）山岡美空（呉市音戸中１年）小川真央（竹原市賀茂川中２年）永川由恵（尾道市重井中２年）河合野々香（福山市松永中１年）河野百香（福山市千年中１年）藤本知優（同１年）田中光実（福山市福山暁の星女子中３年）土佐瑞穂（同３年）古川日和（同３年）榎三次紀（三次市市立三次中１年）沖田真歩（三次市甲奴中３年）今本隆之介（三次市県立三次中２年）加藤那奈子（庄原市比和中１年）前田恵吾（東広島市県立広島中１年）藤賀史恩（同２年）新名史丸（東広島市武田中２年）倉本詩乃（広島県府中町府中緑ケ丘中２年）泉谷奈那（広島県海田町海田中１年）川本紗英（同１年）小請幸慶（同１年）松浦花（同１年）吉田晄（同１年）浜本惺大（広島県海田町広島国際学院中３年）米田仁恋（広島県熊野町熊野東中２年）吉村咲耶（広島県坂町坂中３年）瀬戸柚花（広島県安芸太田町加計中３年）本計陽惹（同３年）黒川瑠衣（広島県神石高原町神石高原中１年）井本百音（井原市井原中３年）平川耕太（同３年）

新聞切り抜き作品

【小学３、４年生】最優秀賞 石川美緒（尾道市栗原小３年）◇広島県知事賞 大名真永（三原市広島大付属三原小４年）◇中国新聞販売所連合会賞 加瀬永茉莉（広島市広島大付属小３年）

◇入選 森元小陽（広島市春日野小４年）平本尚史朗（広島市広島大付属小４年）

◇佳作 近藤夏向（広島市広島大付属小４年）松浦慶幸（広島市安田小３年）土井翔太、豊島虹汰、持田利樹（呉市呉南特別支援学校４年）矢島太登（三原市糸崎小４年）山下煌来（三原市広島大付属三原小３年）

【小学５、６年生】最優秀賞 清水桃音（尾道市栗原小６年）◇広島県知事賞 実延直紀（広島市広島大付属小６年）◇広島県教育委員会賞 船倉光騎（廿日市市大野西小６年）◇中国新聞販売所連合会賞 棟久友香子（三原市糸崎小６年）

◇入選 山本響（広島市広島大付属小６年）鳥井耀満、赤繁美緒莉、橘高日鞠、林原星空（府中市栗生小６年）影山和香（三次市田幸小６年）柳楽果歩（庄原市小奴可小６年）松田蒼佑（広島県坂町坂小５年）

◇佳作 森本星那（呉市明徳小６年）?本翔大（三原市広島大付属三原小５年）米田陽乃（廿日市市平良小５年）和田果歩（同５年）四反田彩花（廿日市市地御前小５年）

【中学生】最優秀賞 穐山和奏（三次市県立三次中２年）◇広島県知事賞 礒井晴菜（東広島市県立広島中１年）◇広島県教育委員会賞 藤原花凛（東広島市県立広島中２年）◇中国新聞販売所連合会賞 入江颯汰（廿日市市阿品台中３年）

◇入選 住田友莉愛（広島市安田女子中１年）中田乃愛（呉市昭和中１年）岩本みこと（三原市広島三育学院中３年）坂東真志（尾道市御調中１年）後藤美結（福山市盈進中３年）鈴木杏寿歌、佐藤百佳（東広島市県立広島中３年）竹本結南（廿日市市阿品台中２年）藤田淳志（山口市平川中２年）

◇佳作 長尾妃芽（呉市東畑中１年）藤井昊（同１年）岩本みつき（三原市広島三育学院中２年）前友春輝（尾道市御調中１年）加坂杏実（三次市県立三次中１年）永沢由依（同３年）藤原千尋（同３年）岡海来（東広島市県立広島中１年）菅田芽依（同１年）和田遥佳（同１年）中野杏里紗（同２年）大河内萌香（同３年）柿木田絵子（同３年）中村美葵枝（同３年）岡崎桜良（廿日市市阿品台中２年）伊藤優月（廿日市市佐伯中３年）西田美月（同３年）岩本七美（広島県安芸太田町加計中１年）黒木碧恵（広島県大崎上島町広島叡智学園中３年）海原実菜美（山口市平川中１年）

【高校生】最優秀賞 大下実子（広島市安田女子高１年）◇広島県知事賞 田川優里（竹原市忠海高３年）◇広島県教育委員会賞 落合菜々美（広島市広島大付属高１年）◇中国新聞販売所連合会賞 上広彩香（広島市広島大付属高１年）

◇入選 広中波（広島市皆実高１年）、幣田夏帆、原そら、山中遥奈、望月春那（同２年）、北野優子（同３年）野津聖吾、野村晃平、松岡弥愛（広島市五日市高２年）小迫楓、小刀達磨、斎藤海翔、才野光貴（広島市安芸南高１年）大内志真、実安未紗、中森唯月（呉市広高１年）野村水人、坂手涼弥、向井柚花、吉田知世（広島県海田町海田高２年）

◇佳作 足利未来、今村羽菜、加藤梨紗、川上若奈、佐柳舞桜（広島市安古市高１年）溝本悠佳、宮地遥香、村上実咲、頼政澪、山田涼太（同１年）山田龍、好川大陽（広島市五日市高２年）迫野和貴、近藤すず、岡本咲希（同２年）田村華鈴、神田晃輝、藤本彩佳理（同２年）四反田悠花（広島市比治山女子高２年）杉野晴菜（広島市広島文教大付属高１年）中元温大、新田愛海、山本鈴音那、松田ゆうあ（呉市広高１年）徳田篤郎、中島悠希、今井稔梨、木谷羽那、小山涼凪（呉市三津田高１年）山西由真、三宅春華、礒元依未、中原瑞稀（呉市呉商業高３年）田浦優光、深田あい（呉市清水ケ丘高３年）吉野胡桃（竹原市忠海高３年）青野ひなた、赤松璃梨香、岡田瑠名、松谷埜馬（三原市三原高１年）佐々木郁穂（福山市福山暁の星女子高２年）藤岡凜（同２年）松倉礼奈（同２年）林幹奈、丸本飛馬、三上奈々、西川未夏（東広島市河内高２年）次藤咲、下村野乃彩、田村有莉咲、種子田青杜（広島県熊野町熊野高２年）

新聞感想文

【小学３、４年生】最優秀賞 古岩璃人（広島市広島大付属小３年）◇広島県知事賞 川本紗楽（呉市吉浦小３年）

◇入選 谷村春紀（広島市広島大付属小４年）真城沙羅（三原市広島大付属三原小３年）

【小学５、６年生】最優秀賞 御堂河内咲（広島県海田町海田西小５年）◇広島県知事賞 永見心（東広島市小谷小６年）

◇入選 永田遼真（広島市広島大付属小６年）中山弥（同６年）山本響（同６年）

【中学生】最優秀賞 藤原花凛（東広島市県立広島中２年）◇広島県知事賞 佐川理緒（三原市広島大付属三原中１年）◇広島県教育委員会賞 女夫池香乃（広島県熊野町熊野中２年）◇中国新聞販売所連合会賞 羽田拓矢（東広島市武田中１年）◇中国新聞販売所連合会賞 柿沢晴那（広島市安田女子中２年）

◇入選 中野愛実（広島市牛田中２年）永田結子（広島市広島大付属東雲中３年）加茂桃子（広島市安田女子中３年）高砂柚月（同３年）八坂英佑（三原市広島大付属三原中１年）高原詩桜里（同２年）粟根美月（同３年）茅本紗希（同３年）中村凜々（三次市県立三次中３年）伊藤夏奈（東広島市県立広島中２年）?本陽菜（同２年）二村陽依（同２年）佐藤百佳（同３年）中本光生（同３年）西原佑（同３年）入江颯汰（廿日市市阿品台中３年）森島愛（広島県熊野町熊野中２年）

◇佳作 冨田真帆（広島市庚午中３年）中本悠月（広島市広島大付属東雲中１年）吉岡寛幸（同３年）今里海咲（広島市安田女子中１年）吉川有美里（同２年）安田早杏（同２年）林百花（同３年）立岩真実（広島市ノートルダム清心中２年）中田有咲（同２年）財部蒼士（呉市郷原中１年）惣中来春（同２年）下道心和（同３年）門見のどか（呉市警固屋中２年）浅井琉楓（三原市広島大付属三原中１年）作田遥帆（同１年）森野陽穂（同１年）高橋優（同２年）小出健翔（同３年）冨樫舞（同３年）福本陽菜（同３年）矢崎央悟（福山市至誠中２年）横山百菜（同３年）井上紗弥（三次市県立三次中１年）瀬野玲奈（同３年）藤川華歌（同３年）大前菜都（東広島市県立広島中２年）岡野心粋（同２年）桐谷奈那美（同２年）末田和帆（同２年）浜田千尋（同２年）岸本紗和（同３年）田坂綾莉（同３年）野村優仁（同３年）久永あかね（同３年）前田千帆（東広島市武田中１年）山崎美羽（廿日市市廿日市中２年）大矢千尋（廿日市市阿品台中３年）川金桃花（同３年）藤原那月（広島県海田町広島国際学院中３年）栗栖咲紀（広島県安芸太田町加計中３年）

【高校生】最優秀賞 福永希実（広島市広島大付属高１年）◇広島県知事賞 重久佳乃（広島市広島大付属高１年）◇広島県教育委員会賞 鈴木佳乃子（広島市広島大付属高１年）◇中国新聞販売所連合会賞 高橋美来（尾道市御調高２年）◇中国新聞販売所連合会賞 冨原理生（広島市基町高１年）

◇入選 平尾美遥（広島市基町高１年）城市紗良（広島市観音高２年）舩橋穂乃花（同２年）坂本晴紀（広島市可部高２年）石浜颯大（広島市広島大付属高１年）石松愛菜（同１年）市川穂波（同１年）岸田とわ（広島市安田女子高１年）小泉奈々（同１年）佐藤花乃子（福山市盈進高１年）田中智洋（安芸高田市吉田高２年）増田凪砂（同３年）上迫沙椰（広島県北広島町加計高芸北分校１年）中束和花（同２年）河村まみ（岩国市岩国総合高１年）

◇佳作 越島のどか（広島市基町高１年）菅瑞雪（同１年）西嶋永遠（広島市県立広島工業高３年）大隅心悠（広島市観音高２年）兵頭ひなの（同２年）浅井李音（広島市可部高２年）平田心花（同２年）小野田桜子（広島市広島大付属高１年）木戸潤正（同１年）助信采音（同１年）竹本夢子（同１年）中田美綺（同１年）中西智也（同１年）那須天音（同１年）宮本夏希（同１年）村沢舞（同１年）工代若菜（広島市安田女子高１年）平山果音（同１年）林栞那（福山市松永高１年）伊藤咲夢（福山市盈進高２年）植野早絵（東広島市賀茂高２年）徳物美咲（安芸高田市吉田高３年）大窪羽結（広島県海田町広島国際学院高２年）金沢蒼空（同２年）山尾一寿（広島県北広島町加計高芸北分校１年）小田梨世（同３年）中田雅姫（岩国市岩国総合高１年）森下鈴音（同１年）小松巧翔（岩国市岩国工業高２年）松岡陽司（同２年）

ファミリー新聞

最優秀賞 尾崎愛心（江田島市中町小６年）、尾崎心優（江田島市能美中３年）、尾崎瑞穂◇広島市長賞 日笠皓介（広島市春日野小６年）、日笠実鈴（同４年）、日笠裕之、日笠綾◇中国新聞販売所連合会賞 西田愛莉奈（広島市祇園中１年）、西田優莉奈（広島市山本小５年）、西田貴子

◇入選 大石真由美（広島市舟入小３年）、大石陽智（同１年）、大石栄里香

◇佳作 山本愛結（広島市広島大付属小３年）、山本航輝、山本幸子▽新田晄（福山市深津小６年）、新田晟（福山市誠之館高１年）、新田真、新田千恵、小林初子

学校新聞

最優秀賞 美鈴が丘高新聞文芸部（広島市）

◇入選 崇徳高新聞部（広島市）山口高新聞部（山口市）