くらし
ＦＩＬＥ９０ 腰の椎間板ヘルニア 脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科 大隣辰哉部長
2021/3/16 19:55
薬や注射で手術回避も
神経を圧迫し、下半身のしびれや痛みなどにつながる腰の椎間板ヘルニア。これまで手術をしていたケースでも、注射で治す方法が登場している。脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科（福山市）の大隣辰哉部長（４７）に、症状や最新の治療法などを聞いた。（衣川圭）
（ここまで 135文字/記事全文 2009文字）
会員限定の記事です
この記事の写真
あなたにおすすめの記事
専門医が診るの最新記事
-
ＦＩＬＥ９０ 腰の椎間板ヘルニア 脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科 大隣辰哉部長 (3/16)
薬や注射で手術回避も 神経を圧迫し、下半身のしびれや痛みなどにつながる腰の椎間板ヘルニア。これまで手術をしていたケースでも、注射で治す方法が登場している。脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科（福山市...
-
ＦＩＬＥ８９ やけど 広島大病院皮膚科 菅崇暢診療講師 (1/19)
水ぶくれあれば受診を ストーブや熱湯を使う機会が増える冬場はやけどが多くなる。適切な処置を早く受けることが、症状を悪化させないポイントだ。広島大病院皮膚科（広島市南区）の菅崇暢診療講師（４２）に、治療...
-
読者からの質問編 誤嚥性肺炎 ＜回答＞吉島病院 山岡直樹院長 (12/22)
高齢者に多い誤嚥（ごえん）性肺炎（１１月２５日掲載）について、読者から寄せられた相談や質問に、吉島病院（広島市中区）の山岡直樹院長（６２）に答えてもらった。（衣川圭）
-
ＦＩＬＥ８８ 誤嚥性肺炎 吉島病院 山岡直樹院長 (11/24)
適度な運動 予防に効果 新型コロナウイルス感染症の症状として注目される肺炎だが、患者や死亡者の数が多いのは高齢者の誤嚥（ごえん）性肺炎だ。口の中の細菌が肺に入って起こる。吉島病院（広島市中区）の山岡直...
-
読者からの質問編 高齢者の骨折 ＜回答＞福山市民病院整形外科 寺田忠司統括科長 (11/3)
急速に増えている高齢者の骨折（１０月７日掲載）について、読者から寄せられた質問に、福山市民病院整形外科の寺田忠司統括科長（４７）に答えてもらった。（衣川圭）