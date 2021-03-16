くらし

ＦＩＬＥ９０　腰の椎間板ヘルニア　脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科　大隣辰哉部長

2021/3/16 19:55
脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科　大隣辰哉部長

脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科　大隣辰哉部長

薬や注射で手術回避も

　神経を圧迫し、下半身のしびれや痛みなどにつながる腰の椎間板ヘルニア。これまで手術をしていたケースでも、注射で治す方法が登場している。脳神経センター大田記念病院脊椎脊髄外科（福山市）の大隣辰哉部長（４７）に、症状や最新の治療法などを聞いた。（衣川圭）
（ここまで 135文字/記事全文 2009文字）

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