くらし
岡山県庁と岡山駅前に懸垂幕
2021/8/31 13:30
新型コロナウイルスに対応する緊急事態宣言の期間に入り、岡山県は本庁舎北側とＪＲ岡山駅前の啓発塔に不要不急の外出自粛を呼び掛ける県民への懸垂幕を掲げ、注意の徹底を重ねて呼び掛けている。
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