くらし

スポーツ振興や熱中症予防協定　廿日市市と大塚製薬

2021/10/8 13:08
協定書を交わした松本市長（右）と前田支店長

協定書を交わした松本市長（右）と前田支店長

　廿日市市と大塚製薬広島支店（広島市西区）が熱中症予防やスポーツ振興、災害時の支援などで包括連携協定を結んだ。
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