【速報】広島市で新たに１３人感染 新型コロナ、１９日連続 県内２７５人

広島市は28日、新型コロナウイルスに新たに13人が感染したと明らかにした。同日午後４時半から記者会見を開き、確認の経緯などを説明する。市内の感染者の公表は19日連続で、再陽性を除く感染者の累計は市内で１６８人。広島県内は２７５人となった。

【グラフ】中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数

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