風力発電計画へ意見書　懸念など住民から２９２通、安芸太田町長にＮＰＯ提出

広島市と廿日市市吉和地域、広島県安芸太田町にまたがる風力発電所建設計画について、ＮＰＯ法人三段峡―太田川流域研究会（安芸太田町）は２９日、計画地周辺の住民たちから集めた意見書を同町へ提出した。環境影響評価手続きなどの中で今後、事業者に見解を示す町や県に、住民のさまざまな考えや懸念を伝える狙い。

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