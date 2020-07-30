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オオサンショウウオ守ろう　東広島・豊栄小で広島大准教授ら

2020/7/30
オオサンショウウオの体長の測り方を説明する清水准教授（左端）

オオサンショウウオの体長の測り方を説明する清水准教授（左端）

　東広島市豊栄町の豊栄小の４年生１９人が２９日、町内に生息する国の特別天然記念物オオサンショウウオの生態や、川の環境保全について学んだ。同校近くの椋梨川で調査を続ける広島大総合博物館の清水則雄准教授（４４）と、市職員２人が講師を務めた。
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