【速報】松江市で新たに１人感染 新型コロナ、高校クラスター関連
2020/8/23
松江市は23日、同市の私立立正大淞南高サッカー部の寮で発生した新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）の関連で、新たに感染者１人が確認されたと発表した。同市内在住で生徒の濃厚接触者という。クラスターは計１０６人目で、島根県内での感染確認は計１３５人となった。
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