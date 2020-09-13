米子市の30代男性が新たに感染 建設業クラスターの接触者
2020/9/13
鳥取県は13日、米子市に住む建設業従事者の30代男性が、新型コロナウイルスに感染したと発表した。県内での感染確認は32人となった。
男性は11、12日に計９人の感染が確認された県外からの建設業従事者の接触者。自身も建設工事のため県外から同市に転入していた。
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