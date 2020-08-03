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広島ドラゴンフライズ　試合日程

2020/8/3

試合日対戦チーム試合会場開始時刻
10/03大阪エヴェッサおおきにアリーナ舞洲大阪府15:05
10/04大阪エヴェッサおおきにアリーナ舞洲大阪府15:05
10/09アルバルク東京広島サンプラザホール広島県19:35
10/10アルバルク東京広島サンプラザホール広島県15:05
10/16川崎ブレイブサンダース川崎市とどろきアリーナ神奈川県19:05
10/17川崎ブレイブサンダース川崎市とどろきアリーナ神奈川県16:05
10/21名古屋ダイヤモンドドルフィンズドルフィンズアリーナ愛知県19:05
10/24三遠ネオフェニックス広島サンプラザホール広島県18:05
10/25三遠ネオフェニックス広島サンプラザホール広島県14:05
10/28琉球ゴールデンキングス広島サンプラザホール広島県19:05
11/05富山グラウジーズ広島サンプラザホール広島県19:05
11/06富山グラウジーズ広島サンプラザホール広島県19:05
11/11京都ハンナリーズハンナリーズアリーナ京都府19:05
11/14宇都宮ブレックスエフピコアリーナふくやま広島県18:05
11/15宇都宮ブレックスエフピコアリーナふくやま広島県13:35
12/02滋賀レイクスターズ広島サンプラザホール広島県19:05
12/05秋田ノーザンハピネッツ能代市総合体育館秋田県18:05
12/06秋田ノーザンハピネッツ能代市総合体育館秋田県14:05
12/09シーホース三河ウィングアリーナ刈谷愛知県19:05
12/12名古屋ダイヤモンドドルフィンズ広島サンプラザホール広島県18:05
12/13名古屋ダイヤモンドドルフィンズ広島サンプラザホール広島県13:35
12/19サンロッカーズ渋谷青山学院記念館東京都17:05
12/20サンロッカーズ渋谷青山学院記念館東京都14:05
12/26富山グラウジーズ富山市総合体育館富山県18:05
12/27富山グラウジーズ富山市総合体育館富山県13:05
2021年
01/2秋田ノーザンハピネッツエフピコアリーナふくやま広島県15:05
01/3秋田ノーザンハピネッツエフピコアリーナふくやま広島県13:35
01/23三遠ネオフェニックス豊橋市総合体育館愛知県17:05
01/24三遠ネオフェニックス豊橋市総合体育館愛知県14:05
01/27名古屋ダイヤモンドドルフィンズ広島サンプラザホール広島県19:05
01/30横浜ビー・コルセアーズ横浜国際プール神奈川県15:05
01/31横浜ビー・コルセアーズ横浜国際プール神奈川県14:05
02/06島根スサノオマジック
02/07島根スサノオマジック
02/10琉球ゴールデンキングス
02/13新潟アルビレックスBB
02/14新潟アルビレックスBB
02/24京都ハンナリーズ
02/27千葉ジェッツ
02/28千葉ジェッツ
03/03滋賀レイクスターズ
03/06レバンガ北海道
03/07レバンガ北海道
03/20琉球ゴールデンキングス
03/21琉球ゴールデンキングス
03/24シーホース三河
03/27信州ブレイブウォリアーズ
03/28信州ブレイブウォリアーズ
03/31大阪エヴェッサ
04/03シーホース三河
04/04シーホース三河
04/10京都ハンナリーズ
04/11京都ハンナリーズ
04/14大阪エヴェッサ
04/17島根スサノオマジック
04/18島根スサノオマジック
04/24滋賀レイクスターズ
04/25滋賀レイクスターズ
05/01信州ブレイブウォリアーズ
05/02信州ブレイブウォリアーズ

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