地域ニュース
広島ドラゴンフライズ 試合日程
2020/8/3
|試合日
|対戦チーム
|試合会場
|開始時刻
|10/03
|土
|大阪エヴェッサ
|おおきにアリーナ舞洲
|大阪府
|15:05
|10/04
|日
|大阪エヴェッサ
|おおきにアリーナ舞洲
|大阪府
|15:05
|10/09
|金
|アルバルク東京
|広島サンプラザホール
|広島県
|19:35
|10/10
|土
|アルバルク東京
|広島サンプラザホール
|広島県
|15:05
|10/16
|金
|川崎ブレイブサンダース
|川崎市とどろきアリーナ
|神奈川県
|19:05
|10/17
|土
|川崎ブレイブサンダース
|川崎市とどろきアリーナ
|神奈川県
|16:05
|10/21
|水
|名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|ドルフィンズアリーナ
|愛知県
|19:05
|10/24
|土
|三遠ネオフェニックス
|広島サンプラザホール
|広島県
|18:05
|10/25
|日
|三遠ネオフェニックス
|広島サンプラザホール
|広島県
|14:05
|10/28
|水
|琉球ゴールデンキングス
|広島サンプラザホール
|広島県
|19:05
|11/05
|木
|富山グラウジーズ
|広島サンプラザホール
|広島県
|19:05
|11/06
|金
|富山グラウジーズ
|広島サンプラザホール
|広島県
|19:05
|11/11
|水
|京都ハンナリーズ
|ハンナリーズアリーナ
|京都府
|19:05
|11/14
|土
|宇都宮ブレックス
|エフピコアリーナふくやま
|広島県
|18:05
|11/15
|日
|宇都宮ブレックス
|エフピコアリーナふくやま
|広島県
|13:35
|12/02
|水
|滋賀レイクスターズ
|広島サンプラザホール
|広島県
|19:05
|12/05
|土
|秋田ノーザンハピネッツ
|能代市総合体育館
|秋田県
|18:05
|12/06
|日
|秋田ノーザンハピネッツ
|能代市総合体育館
|秋田県
|14:05
|12/09
|水
|シーホース三河
|ウィングアリーナ刈谷
|愛知県
|19:05
|12/12
|土
|名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|広島サンプラザホール
|広島県
|18:05
|12/13
|日
|名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|広島サンプラザホール
|広島県
|13:35
|12/19
|土
|サンロッカーズ渋谷
|青山学院記念館
|東京都
|17:05
|12/20
|日
|サンロッカーズ渋谷
|青山学院記念館
|東京都
|14:05
|12/26
|土
|富山グラウジーズ
|富山市総合体育館
|富山県
|18:05
|12/27
|日
|富山グラウジーズ
|富山市総合体育館
|富山県
|13:05
|2021年
|01/2
|土
|秋田ノーザンハピネッツ
|エフピコアリーナふくやま
|広島県
|15:05
|01/3
|日
|秋田ノーザンハピネッツ
|エフピコアリーナふくやま
|広島県
|13:35
|01/23
|土
|三遠ネオフェニックス
|豊橋市総合体育館
|愛知県
|17:05
|01/24
|日
|三遠ネオフェニックス
|豊橋市総合体育館
|愛知県
|14:05
|01/27
|水
|名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
|広島サンプラザホール
|広島県
|19:05
|01/30
|土
|横浜ビー・コルセアーズ
|横浜国際プール
|神奈川県
|15:05
|01/31
|日
|横浜ビー・コルセアーズ
|横浜国際プール
|神奈川県
|14:05
|02/06
|土
|島根スサノオマジック
|02/07
|日
|島根スサノオマジック
|02/10
|水
|琉球ゴールデンキングス
|02/13
|土
|新潟アルビレックスBB
|02/14
|日
|新潟アルビレックスBB
|02/24
|水
|京都ハンナリーズ
|02/27
|土
|千葉ジェッツ
|02/28
|日
|千葉ジェッツ
|03/03
|水
|滋賀レイクスターズ
|03/06
|土
|レバンガ北海道
|03/07
|日
|レバンガ北海道
|03/20
|土
|琉球ゴールデンキングス
|03/21
|日
|琉球ゴールデンキングス
|03/24
|水
|シーホース三河
|03/27
|土
|信州ブレイブウォリアーズ
|03/28
|日
|信州ブレイブウォリアーズ
|03/31
|水
|大阪エヴェッサ
|04/03
|土
|シーホース三河
|04/04
|日
|シーホース三河
|04/10
|土
|京都ハンナリーズ
|04/11
|日
|京都ハンナリーズ
|04/14
|水
|大阪エヴェッサ
|04/17
|土
|島根スサノオマジック
|04/18
|日
|島根スサノオマジック
|04/24
|土
|滋賀レイクスターズ
|04/25
|日
|滋賀レイクスターズ
|05/01
|土
|信州ブレイブウォリアーズ
|05/02
|日
|信州ブレイブウォリアーズ
スライドショー 【デジタルアルバム】国名勝・錦帯橋雪に覆われた錦帯橋と城山（2014年1月19日撮影）満開の桜とライトアップされた錦帯橋を楽しむ花見客（2014年4月2日撮影）錦帯橋まつりの大名行列（...
次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.市町村別の感染確認者数（累計・月別）２.新規感染確認者数と過去１週間平均３.直近の新規感染確認者数の推移４.感染者数と重症者数５.病床使用率...
次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.市町村別の感染確認者数（累計・月別）２.新規感染確認者数と過去１週間平均３.直近の新規感染確認者数の推移４.感染者数と重症者数５.病床使用率...
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