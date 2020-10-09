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ムワンギ選手が東広島でＶ報告　全日本実業団陸上

2020/10/9
高垣市長（右）と「腕タッチ」して今後の活躍を誓うムワンギ選手

高垣市長（右）と「腕タッチ」して今後の活躍を誓うムワンギ選手

　陸上の全日本実業団対抗選手権女子５０００メートルを大会新記録で優勝したダイソー女子駅伝部（東広島市）のムワンギ・レベッカ選手（１９）が８日、同市役所を訪れ、高垣広徳市長たちに今後の目標を語った。
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