ムワンギ選手が東広島でＶ報告 全日本実業団陸上

陸上の全日本実業団対抗選手権女子５０００メートルを大会新記録で優勝したダイソー女子駅伝部（東広島市）のムワンギ・レベッカ選手（１９）が８日、同市役所を訪れ、高垣広徳市長たちに今後の目標を語った。

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