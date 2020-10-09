二上りおどり軽やかに　福山、保存会会長が児童に実演

福山市北吉津町の桜丘小６年生４０人が８日、江戸期から続く夏の風物詩「二上（にあが）りおどり」と「福山とんど」を学んだ。福山市古典芸能保存会の星野由幸会長（８９）から踊りの由来や思いを聞き、地元の伝統文化に触れた。

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