地域ニュース
【ラグビー】石見智翠館が島根予選制す 全国高校大会
2020/11/4
ラグビーの全国高校大会島根県予選決勝は３日、出雲市の県立浜山公園陸上競技場であり、石見智翠館が出雲を１１４―０で下し、３０大会連続３０度目の本大会出場を決めた。出雲は中国５県の２位校で１枠を争う中国ブロック予選に進む。本大会は１２月２７日に大阪・花園ラグビー場で開幕する。
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