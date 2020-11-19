【速報】山口県で最多の16人感染、新型コロナ 岩国15人、下松１人
2020/11/19
山口県は19日、16人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同県の１日の感染確認では過去最多となる。岩国市で10歳未満〜70歳代の15人。下松市で20歳代の男性１人。午前11時から県庁で村岡嗣政知事が記者会見を開き、詳しい内容を説明する。→この記事の続報「岩国市の繁華街で新たなクラスター、新型コロナ」はこちら
【グラフ】山口県の市町別感染確認者数
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