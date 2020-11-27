【速報】山口県で新たに５人感染 新型コロナ
2020/11/27
山口県は27日、県内で新たに５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。内訳は岩国市が３人、周南市が２人。
【関連記事】
「陽性」と誤通知 岩国の男性、一時入院で感染の危険直面 新型コロナ
11月のコロナ感染、初めて500人超す 中国5県、島根は2人 「経路不明」と60代以上増加
山口県で４人感染 山口市２人、防府市と周南市で１人 新型コロナ(２６日)
山口県、25日は７人感染 新型コロナ、岩国市３人、山口市２人、山陽小野田市１人など
山口県岩国市で50代１人感染、新型コロナ 繁華街・麻里布地域巡る感染者７０人に
山口県、２３日は４人感染 新型コロナ、岩国市２人、山口市１人、福岡県在住１人
福山市は27日、市内で新たに１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
広島県は27日、新たに東広島市の20代１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。悪寒と発熱、頭痛の症状があるという。同日午後６時から記者会見し、感染状況などを説明する。
松江市は27日、市内在住の１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。年代や性別は明らかにしていない。鳥取県で25日に感染確認された同県西部の40代男性の濃厚接触者で、軽症という。 市による...
新型コロナウイルスのＰＣＲ検査で陰性だった人に陽性と通知する行政のミスが山口県で起きた。誤通知を受けた岩国市内の自営業男性（４９）は指定医療機関に一時入院した。中国新聞の取材に応じ「不安でしょうがな...
山口県は27日、県内で新たに５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。内訳は岩国市が３人、周南市が２人。【関連記事】「陽性」と誤通知 岩国の男性、一時入院で感染の危険直面 新型コロナ11月の...