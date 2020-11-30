島根県で大阪府在住１人が感染 防止策徹底し車で帰宅 新型コロナ
2020/11/30
島根県は30日、県内で新たに大阪府在住の60代女性の新型コロナウイルス感染が判明したと発表した。
県薬事衛生課によると、女性は28日夕に安来市の親戚宅に、別の親戚と一緒に自家用車で訪問。到着とほぼ同時刻に府内の同居人の感染が発覚したため、松江保健所に相談し、29日にＰＣＲ検査で陽性が確認された。
女性は無症状で、検体検出後、同保健所の指導で感染拡大防止策を徹底した上で車で大阪府の自宅へ帰ったという。島根県内では安来市の親戚宅以外に立ち寄り先はなく、同乗者も含む親戚以外に濃厚接触者はいないという。同課は県内での感染拡大の可能性は低いとみている。
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