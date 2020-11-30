【速報】福山市、感染者通う中学と保育所を閉鎖　新型コロナ

福山市は30日、29日に確認した新型コロナウイルスの感染者８人の中に向丘中の生徒１人と水呑立正保育所の園児１人が含まれていたと発表した。両施設を30日から閉鎖した。再開は、今後の検査結果の状況を踏まえて判断するという。

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