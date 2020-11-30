トピックス

【速報】福山市、感染者通う中学と保育所を閉鎖　新型コロナ

2020/11/30

福山市役所

　福山市は30日、29日に確認した新型コロナウイルスの感染者８人の中に向丘中の生徒１人と水呑立正保育所の園児１人が含まれていたと発表した。両施設を30日から閉鎖した。再開は、今後の検査結果の状況を踏まえて判断するという。　

【関連記事】

広島県福山市でクラスター　29日の新型コロナ、県内計25人が感染

広島県で２３人感染、２８日の新型コロナ　広島市１４人、福山市４人、府中市２人、呉・廿日市・尾道市各１人

広島県、２７日は１３人感染　新型コロナ　広島市１１人、福山市と東広島市各１人

１１月のコロナ感染、初めて５００人超す　中国５県

【グラフ】中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数（累計・月別）


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧