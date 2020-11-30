  • トップ >
  • トピックス >
  • 【速報】岡山県で７人感染、新型コロナ　岡山市５人、倉敷市２人

トピックス

【速報】岡山県で７人感染、新型コロナ　岡山市５人、倉敷市２人

2020/11/30

　岡山県では30日、男女７人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。岡山市５人、倉敷市２人。県内の感染確認は５９８人となった。

　岡山市に住む40代と50代の男性は、既に感染が判明した70代の男女と同居する家族。　

【グラフ】中国地方５県の新型コロナウイルス感染確認者数（累計・月別）

【関連記事】

岡山県で９人感染、29日の新型コロナ　岡山市４人、倉敷市３人、玉野市２人

岡山県で15人感染　岡山市11人、備前市２人、総社市・早島町各１人　新型コロナ

岡山県で２４人感染　27日の新型コロナ　岡山市１８人、倉敷市２人、美作市３人、西粟倉村１人


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧