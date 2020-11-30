【速報】岡山県で７人感染、新型コロナ 岡山市５人、倉敷市２人

岡山県では30日、男女７人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。岡山市５人、倉敷市２人。県内の感染確認は５９８人となった。

岡山市に住む40代と50代の男性は、既に感染が判明した70代の男女と同居する家族。

【グラフ】中国地方５県の新型コロナウイルス感染確認者数（累計・月別）

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