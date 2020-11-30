広島県、30日は11人感染、新型コロナ 広島市は児童含む７人、福山市は中学生ら３人、東広島市１人
2020/11/30
広島県で30日、新たに11人の新型コロナウイルス感染が確認された。広島市の市立小学校の児童を含む７人と福山市の３人、東広島市の１人。
広島市教委は、この児童が通う佐伯区の小学校を１日から３日まで臨時休業する。放課後児童クラブの受け入れも停止する。残る６人は20代２人、30代３人、50代１人でいずれも軽症。
福山市の３人は、29日に感染が分かった市内の40代会社員の濃厚接触者で、うち２人は城北中の生徒。残る１人は50代。同中は１日から当面、臨時休業する。26日に感染が判明した50代会社員関連のクラスター（感染者集団）は30日までに計16人となった。
また、29日発表した８人に向丘中の生徒１人と水呑立正保育所の園児１人が含まれていたとして、いずれも30日から臨時休業した。
県によると、東広島市の１人は20代。20日に発熱などの症状が出た。
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