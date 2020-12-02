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【速報】広島市で20〜60代の14人感染　新型コロナ

2020/12/2

広島市役所

　広島市は２日、市内の20〜60代の14人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】広島県の市町別感染確認者数

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